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Стала известна дата консультаций России и США по стратегической стабильности

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности в конце июля. Дата встречи стала известна газете The Hill.

Ожидается, что российские и американские официальные лица проведут диалог на эту тему 28 июля. Источник этой информации не назван.

При этом 14 июля официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Россия и США пока не намерены проводить переговоры по стратегической стабильности. Она отметила, что Вашингтон пока не располагает новыми данными о сроках проведения запланированных консультаций между представителями двух стран.

16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж после трехчасовой беседы президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о совместной работе Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

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