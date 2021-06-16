Рябков обозначил сроки обсуждения стратегической стабильности Россией и США

На первой встрече президентов России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, об их начале стороны планируют договориться в ближайшие недели, пишет «Коммерсант».

Рябков рассказал, что Путин и Байден осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире, поэтому приняли совместное заявление о том, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, по которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот принцип в 1985 году в Женеве зафиксировали лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган. В Женеве 16 июня 2021 года в заявлении о стратегической стабильности Путин и Байден переподтвердили его, договорившись о межведомственных консультациях по стратегической стабильности.

«Нам предстоит определить эти даты. Но по всем признакам, это вопрос недель, а не месяцев. Я бы поставил его [заявление] в один ряд с продлением Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это второй шаг Вашингтона в русле восстановления здравого смысла и ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности», — сказал Рябков.

Ранее Рябков назвал условия исключения США из списка недружественных стран. Для этого США должны изменить свою политику и перестать «грубым образом» вмешиваться во внутренние дела России. Он выразил готовность сразу же «запустить соответствующие переговоры и диалог».