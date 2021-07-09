Штат сотрудников посольства США в Москве сократится до 120 человек

С 1 августа число сотрудников посольства США в Москве сократится до 120 человек. Численность штата составит одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году. Об этом в эфире «Эхо Москвы» рассказал американский посол в России Джон Салливан.

«В 2016 году в нашем диппредставительстве работали 1200 человек», — пояснил посол.

Салливан отметил, что «сейчас начинается самая тяжелая работа — как в сфере основных политических вопросов, таких как диалог по стратегической стабильности, так и в сфере обсуждения кибербезопасности или темы консульских услуг и выдачи посольством США неиммиграционных виз».

Ранее Салливан пожаловался на трудности в получении российских виз американцами для работы в посольстве США. Запрет российских властей на прием соотечественников на работу в американское посольство связан с включением США в список недружественных стран.

23 апреля президент России Владимир Путин распорядился составить список недружественных стран, к которым будут применены меры воздействия.

