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В МИД оценили заявления США о провокациях России в Черном море

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Заявления Вашингтона о возможности нанесения ударов по российским кораблям из-за провокаций Москвы в Черном море содержат неприкрытую угрозу применения силы. Такое мнение высказал замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с агентством РИА Новости.

«Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую», — оценил позицию США дипломат. Он назвал подобные заявления опасными и подчеркнул, что напряженность в черноморском регионе усиливается из-за расширения военного присутствия Вашингтона у российских границ.

Ранее Грушко заключил, что восстановление контактов по военной линии между Россией и странами НАТО может снизить опасность военных инцидентов. По его словам, странам Североатлантического альянса необходимо вернуться к предложениям Москвы по деэскалации.

1 августа командующий военно-морских сил (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк отметил, что корабли НАТО могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. Это произойдет, если российские корабли пойдут на провокацию в отношении сил альянса, и капитан корабля сил НАТО расценит это как угрозу.

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