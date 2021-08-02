В Совфеде отреагировали на угрозы США ударить по Черноморскому флоту

Американцам и странам НАТО, не имеющим выхода к Черному морю, в территориальных водах России делать нечего. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на названные командующим ВМС США в Европе и Африке адмиралом Робертом Берком условия, при которых корабли Североатлантического альянса могут нанести удар по российскому флоту. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Россия — миролюбивая страна, а провоцируют на конфликт только американцы.

По словам Роберта Берка, возможность удара по российскому флоту существует в том случае, если Москва совершит провокацию в отношении сил альянса, и капитан корабля НАТО расценит это как угрозу. «Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — заявил американский адмирал. В то же время он подчеркнул, что военные также не станут стрелять первыми.

Берк отметил, что корабли и самолеты России постоянно сопровождают силы НАТО в Черном море, и обычно действия российских военных профессиональны и не выглядят актами агрессии.

Цеков: Американцы — агрессоры по своей сути

Сергей Цеков заявил, что представители США ведут себя неадекватно — причем не только в Черном море, а по всему миру. «Они считают, что они великие, сильные, главные, что им море по колено, в том числе и Черное, поэтому что хочу, то и ворочу», — отметил политик.

По словам Цекова, у него складывается впечатление, что Штаты зациклены на Москве. «Выходят выступать на какое-то мероприятие и обязательно должны что-то сказать о России, обычно негативное», — заметил член профильного комитета Совфеда.

Он указал, что в Черном море США и НАТО ведут себя особенно нагло. Говоря об этом, политик напомнил о случае, когда военный эсминец Великобритании зашел в территориальные воды России. «По большому счету американцам в Черном море делать нечего. Так же, как и странам НАТО, которые не являются черноморскими. Но они устраивают эти провокации и вообще-то переходят определенные границы. Естественно, мы за всеми их передвижениями и действиями, безусловно, очень четко следим, чтобы не допустить какой-то серьезной провокации с их стороны», — рассказал Цеков.

Политик подчеркнул, что Россия — миролюбивая страна в отличие от Соединенных Штатов. «Американцы — агрессоры по своей сути. Можно вспомнить, сколько войн они развязали за последние 15 лет. И они там что-то еще будут нам высказывать? Поэтому поменьше им надо говорить о том, что и как они будут делать в Черном море», — заключил политик.

Ранее, 21 июля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender возле берегов Крыма точно не будет последней со стороны сил НАТО. Аналогичные инциденты Москва ожидает и в Южно-Китайском море.

27 июня «Би-би-си» опубликовало фрагменты презентации, где сообщалось о задаче эсминца HMS Defender пройти по российской территории в Черном море. Секретные документы оказались в распоряжении журналистов благодаря незнакомцу, сообщившему о находке на автобусной остановке. В России считают, что утечка данных срежиссирована.