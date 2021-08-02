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МИД предложил восстановить контакты военных России и НАТО

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Александр Грушко
Александр Грушко
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Восстановление контактов по военной линии между Россией и странами НАТО может снизить опасность военных инцидентов. С таким предложением выступил замглавы МИД России Александр Грушко в разговоре с РИА Новости.

«Если Вашингтон так озабочен опасностью военных инцидентов, даже непреднамеренных, то первыми шагами к уменьшению такой опасности могло бы стать восстановление нормальных профессиональных контактов по военной линии», — считает дипломат.

По словам Грушко, странам НАТО также стоит вернуться к предложениям России по деэскалации и военным инцидентам. Например, Москва предлагала установить минимально разрешенные дистанции между боевыми самолетами и боевыми кораблями, напомнил замглавы МИД.

Так Грушко ответил на слова командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка. 1 августа он отметил, что корабли НАТО в теории могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. Это произойдет, если российские корабли пойдут на провокацию в отношении сил альянса, и капитан корабля НАТО расценит это как угрозу.

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