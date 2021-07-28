США перехватили рекордное число российских самолетов со времен Холодной войны

Заместитель начальника штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут заявил, что в прошлом году США перехватили у Аляски рекордное число российских военных самолетов со времен Холодной войны. Его слова приводит РИА Новости.

Так, по его словам, сейчас наблюдается тенденция потепления климата в Арктике, что способствует росту активности. «Интересный факт: не все проявления этой активности безобидны», — уточнил он в ходе круглого стола Международного центра Вудро Вильсона, посвященного арктической стратегии военно‑воздушного министерства США.

Американский генерал отметил, что все эти перемены вынудили ВВС сосредоточиться на Арктике. Ожидается, что это позволит США конкурировать, а также при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое сейчас наблюдается в Арктике.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, заявил, что перехваты Российскими вооруженными силами военных самолетов и кораблей НАТО безопасны и выполняются профессионально. При этом он призвал американские власти обратить внимание на масштабы российских операций и степень модернизированности системы вооружений и флота, которая за последние 10-20 лет существенно выросла.