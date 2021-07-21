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США назвали безопасными и профессиональными перехваты Россией самолетов НАТО

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Фото: РИА Новости

Перехваты Российскими вооруженными силами военных самолетов и кораблей НАТО безопасны и выполняются профессионально, признал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, выступая на онлайн-семинаре, проведенном американским Мемориальным фондом. Об этом сообщает ТАСС.

Он прокомментировал случаи перехвата и сопровождения российскими самолетами и кораблями сил НАТО и отметил, что силы США и стран альянса, а также партнеров Вашингтона, действующие в этом регионе, «постоянно сопровождаются российскими кораблями».

«В общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными, несмотря на то что нацелены на устрашение [потенциального противника]», — заявил Берк.

Американский адмирал также отметил, что в настоящее время Россия представляет для США такую же угрозу, какая исходила от СССР. Он призвал американские власти обратить внимание на масштабы российских операций и степень модернизированности системы вооружений и флота, которая за последние 10-20 лет существенно выросла.

20 июля на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском «Ростех» презентовал образец первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя Су-75. Для иностранных заказчиков самолет получит название Checkmate («Шах и мат»). Ожидается, что он будет выведен на рынок в течение ближайших пяти лет.

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