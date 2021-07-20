Опубликованы фотографии показанного Путину нового истребителя

В сети появились снимки нового российского истребителя Checkmate. Фотографии публикует РИА Новости.

Презентация легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate проходит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском. Ранее истребитель показали президенту России Владимиру Путину.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости 1 /3

По данным СМИ, скорость Checkmate может достигать 1,8-2 Махов. Масса боевой нагрузки истребителя составит 7,4 тонны, дальность полета — три тысячи километров. Также журналисты узнали, что на самолете будет установлена РЛС с активной фазированной решеткой, средства оптической и радиотехнической разведки, а также комплекс радиоэлектронной борьбы.

Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, опытные образцы появятся в 2024, а поставки истребителя планируют производить в 2026 году. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, стоимость Checkmate составит 25-30 миллионов долларов. В качестве конкурентов называют французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen стоимостью 60-90 миллионов.