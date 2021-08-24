В сеть попали кадры издевательств над заключенными в иранской тюрьме

В результате хакерской атаки на систему камер наблюдения иранской тюрьмы Эвин в сеть утекли кадры издевательств над заключенными со стороны охраны. Об этом сообщает телеканал France 24.

Хакерам из группы «Правосудие Али» (в названии содержится отсылка на зятя пророка Мухаммеда, имама, почитаемого мусульманами-шиитами — прим. Ленты.ру) удалось взломать системы безопасности и получить доступ в диспетчерскую тюрьмы. На кадрах, выложенных в интернет, видно как удивленные охранники снимают на свои мобильные телефоны мониторы на которых появилась надпись: «Кибератака. Мы требуем освобождения заключенных. Тюрьма Эвин — это пятно на черном тюрбане и белой бороде Раиси» (Ибрахим Раиси, президент Ирана, вступивший в должность 3 августа 2021 года — прим. Ленты.ру).

Материалы по теме «Наступает время испытаний» Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки? «Миропорядок надо менять» Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад — о крахе США, роли России в мире и письмах Путину

Также в сеть попали ролики избиения заключенных, волочения по полу мужчины, потерявшего сознание, и даже драк охранников между собой. Большая часть роликов датирована 2020 годом и 2021 годом. На видео тюремный персонал ходит в масках.

Хакеры заявили, что публикация видеозаписей является попыткой показать суровые условия содержания в тюрьме, в которой находятся противники существующего в Иране режима. «Мы хотим, чтобы мир услышал наш голос в поддержку всех политических заключенных», — говорится в сообщении группы. Они утверждают, что выложенные в сеть ролики — это лишь малая часть из сотен гигабайт украденных данных.

Иранские власти подтвердили подлинность видео, пообещав наказать виновных в издевательствах. «Я беру ответственность за произошедшее на себя. Я также прошу прощения перед Богом, нашим дорогим верховным лидером, великой нацией и уважаемыми тюремными охранниками, чья работа не будет недооценена из-за отдельных ошибок», — заявил глава тюремной службы Ирана Мехди Мохаммади.

За последние полгода Иран неоднократно сталкивался с хакерскими атаками на объекты своей инфраструктуры. В июле под удар попала железнодорожная система страны. В 2010 году в результате хакерской атаки были выведены из строя центрифуги, предназначенные для обогащения урана. Уязвимость иранских кибер-систем обусловлена западными санкциями, из-за которых иранцы вынуждены использовать пиратское программное обеспечение.