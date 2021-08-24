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Иран раскрыл маршрут «угнанного» в Афганистане украинского самолета

Иранские авиавласти: самолет Украины без происшествий добрался до Ирана и вернулся в Киев
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Фото: Globallookpress.com

Самолет, об угоне которого ранее сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, вечером 23 августа вылетел из Афганистана и без происшествий добрался до Ирана, откуда после заправки вылетел в Киев. Его маршрут раскрыли иранские авиавласти, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, никакого похищения самолета не было. При этом причины полета в Иран не называются.

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что самолет был выкуплен богатыми беженцами для полета в Иран. Покупателями, по некоторым сведениям, оказались шииты-хазарейцы. Они заплатили экипажу самолета «валютой, золотом и драгоценными камнями».

Во вторник, 24 августа, замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил об угоне самолета, который был послан в Афганистан для эвакуации украинцев. По его словам, инцидент произошел 22 августа, кроме того, провалом закончились несколько попыток эвакуировать украинцев, так как их не пускали в аэропорту Кабула.

Позже спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию об угоне. По его словам, эти сведения не соответствуют действительности, и все самолеты, которые Киев использовал для эвакуации 256 человек из Афганистана, успешно вернулись на Украину.

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