В Киеве опровергли захват украинского самолета в Кабуле

В Афганистане не захватывали украинский самолет. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко, пишет «Интерфакс-Украина».

Он опроверг информацию о захваченном в Кабуле воздушном судне и подчеркнул, что она «не соответствует действительности».

Николенко подчеркнул, что все самолеты, которые Киев использовал для эвакуации 256 человек из Афганистана, успешно вернулись на Украину. Дипломат добавил, что украинский МИД остается на связи с украинцами, находящимися в Афганистане, и прорабатывает безопасные пути их эвакуации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестные угнали из аэропорта в Кабуле транспортный самолет, предназначенный для вывоза граждан Украины. Со ссылкой на заместителя главы украинского МИД Евгения Енина сообщалось о том, что воздушное судно вылетело в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту.