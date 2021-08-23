В Пентагоне предупредили о «значительной угрозе» самолетам в Кабуле

Генерал Стивен Лайонс, глава Транспортного командования ВС США, заявил, что для самолетов, садящихся и взлетающих в аэропорту Кабула, сохраняется угроза, передает РИА Новости.

По словам Лайонса, в Пентагоне уверены в «значительной угрозе» для самолетов в Кабуле. При этом генерал отказался назвать какие-либо подробности, объяснив, что на это существуют веские причины.

Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана находятся под контролем «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России). Эвакуацию иностранных граждан и афганцев, работавших на зарубежные миссии, осуществляют через единственный в Кабуле аэропорт, удерживаемый военными США и другими странами-участницами НАТО. Талибы заявили, что не предоставят американцам отсрочку на эвакуацию граждан после 31 августа.

Ранее в аэропорту Кабула начался пожар во время массовой эвакуации. На опубликованном в Twitter ролике видны клубы дыма и толпа местных жителей, наблюдающая за происходящим.

Эвакуация людей, в большинстве случаев иностранных граждан, производится в аэропорту Кабула с прошлой недели. Тысячи местных жителей пытаются пробиться туда, чтобы покинуть страну после того, как боевики «Талибана» (движения, запрещенного в России как террористическое) взяли под контроль территорию Афганистана. В результате давки и конфликтов с использованием огнестрельного оружия в аэропорту погибли более 20 человек.