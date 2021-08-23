В аэропорту Кабула вспыхнул пожар во время эвакуации

В аэропорту Кабула в ходе продолжающейся массовой эвакуации вспыхнул пожар. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Insider Paper в своем Twitter-аккаунте.

Издание опубликовало ролик, снятый в окрестностях аэропорта: на нем видны клубы дыма и толпа местных жителей, которая наблюдает за происходящим.

Ранее в тот же день стало известно, что в аэропорту произошла перестрелка с участием военных США и Германии. В результате погиб афганский военнослужащий, еще трое местных силовиков были госпитализированы. Имеется информация, что возле аэропорта работал снайпер. Источники в НАТО сообщили, что ситуация находится под контролем.

Эвакуация людей, в основном иностранных граждан, продолжается в столичном аэропорту с прошлой недели. Тысячи местных жителей пытаются пробиться в аэропорт, чтобы улететь из страны после того, как движение «Талибан» (запрещено в России как террористическое) взяло под контроль большую часть территории Афганистана. В давке и в результате конфликтов с использованием огнестрельного оружия в аэропорту погибли более 20 человек.

