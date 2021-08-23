Афганский силовик погиб в перестрелке в аэропорту Кабула в понедельник, 23 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Вооруженные силы Германии.

Стрельба произошла между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными.

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«Сегодня утром перестрелка произошла между афганскими силами безопасности и неизвестными возле северного входа аэропорта Кабула. Сотрудник сил безопасности Афганистана погиб, еще трое ранены», — говорится в сообщении.

18 августа стало известно, что боевики забили до смерти жительницу провинции Фарьяб, мать четверых детей. Таким образом ее «наказали» за отказ готовить для талибов еду. По словам дочери погибшей, у них просто не было денег, чтобы накормить радикалов — к семье стучались аж 15 человек.

15 августа боевики «Талибана» (запрещенная на территории России террористическая организация) вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.