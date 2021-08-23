Политолог объяснил тотальное недоверие афганцев к талибам

Тотальное недоверие жителей Афганистана к представителям террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) можно объяснить страхом перед неизвестностью: многие афганцы просто не знают, как талибы будут выстраивать свою политику. Об этом «Ленте.ру» сказал замглавы исследовательской программы «Матрица мирных соглашений» (The Peace Accords Matrix, PAM) Мадхав Джоши.

Представители «Талибана» обещают, что при их правительстве в стране не будет насилия против женщин. Однако доверия к их словам нет, поскольку многие жители Афганистана не знают ничего о том, чем талибы занимались последние 20 лет. Политолог напомнил, что боевики не взаимодействовали с организациями по защите прав женщин и не привлекали женщин к переговорам с бывшим правительством исламской республики.

«Сами талибы не до конца понимают, какой политики придерживаются в отношении женщин. За последние 20 лет такие вопросы поднимались только во время мирных переговоров с официальным правительством и западными странами. Да и то лишь потому, что "Талибан" хотел создать хорошее впечатление о себе у других стран», — объяснил Джоши.

Исследователь считает, что такая зависимость от международного сообщества дает надежду на то, что женщины Афганистана не вернутся к обязательному ношению бурки и другим запретам, которые действовали в Афганистане в 1996-2001 годах, когда талибы были у власти. По мнению Джоши, на благо афганок могут работать США, Китай, Россия и Пакистан: если они окажут давление на боевиков, последним придется уступить.

Придя к власти в середине августа 2021 года, талибы заверили, что не собираются притеснять чьи-либо права в Афганистане и что каждая женщина сможет работать и ходить в школу или университет. Кроме того, талибы разрешили женщинам работать на телевидении. Их даже пообещали пригласить в новую афганскую администрацию.

При этом 18 августа стало известно, что боевики забили до смерти жительницу провинции Фарьяб, мать четверых детей. Таким образом ее «наказали» за отказ готовить для талибов еду. По словам дочери погибшей, у них просто не было денег, чтобы накормить радикалов — к семье стучались аж 15 человек.