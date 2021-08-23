Мир
 
Последние новости
«Нафтогаз» задумался о продлении контракта на транзит газа с «Газпромом»
В МИД ответили на вопрос об отправке российских военных в Афганистан
Лавров сравнил отношения России и США с периодом холодной войны
Блогерша раскрыла способ ускорить время сушки белья
Убитую в Тюмени школьницу назвали жертвой маньяка с электропроводом
Лавров назвал плюсы «Северного потока-2» для Европы
Диетолог раскрыла пользу риса
Лавров назвал заявления Зеленского разжигающими межнациональную рознь
Амурский тигр убил работавшего на лесозаготовке россиянина
Новости партнеров
Прослушать новость

Политолог объяснил тотальное недоверие афганцев к талибам

Политолог Мадхав Джоши: недоверие к талибам можно объяснить страхом неизвестности
Перейти в «Мою Ленту»
Афганские женщины пытаются получить пакистанскую визу
Афганские женщины пытаются получить пакистанскую визу
Фото: Reuters

Тотальное недоверие жителей Афганистана к представителям террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) можно объяснить страхом перед неизвестностью: многие афганцы просто не знают, как талибы будут выстраивать свою политику. Об этом «Ленте.ру» сказал замглавы исследовательской программы «Матрица мирных соглашений» (The Peace Accords Matrix, PAM) Мадхав Джоши.

Представители «Талибана» обещают, что при их правительстве в стране не будет насилия против женщин. Однако доверия к их словам нет, поскольку многие жители Афганистана не знают ничего о том, чем талибы занимались последние 20 лет. Политолог напомнил, что боевики не взаимодействовали с организациями по защите прав женщин и не привлекали женщин к переговорам с бывшим правительством исламской республики.

«Сами талибы не до конца понимают, какой политики придерживаются в отношении женщин. За последние 20 лет такие вопросы поднимались только во время мирных переговоров с официальным правительством и западными странами. Да и то лишь потому, что "Талибан" хотел создать хорошее впечатление о себе у других стран», — объяснил Джоши.

Исследователь считает, что такая зависимость от международного сообщества дает надежду на то, что женщины Афганистана не вернутся к обязательному ношению бурки и другим запретам, которые действовали в Афганистане в 1996-2001 годах, когда талибы были у власти. По мнению Джоши, на благо афганок могут работать США, Китай, Россия и Пакистан: если они окажут давление на боевиков, последним придется уступить.

Придя к власти в середине августа 2021 года, талибы заверили, что не собираются притеснять чьи-либо права в Афганистане и что каждая женщина сможет работать и ходить в школу или университет. Кроме того, талибы разрешили женщинам работать на телевидении. Их даже пообещали пригласить в новую афганскую администрацию.

При этом 18 августа стало известно, что боевики забили до смерти жительницу провинции Фарьяб, мать четверых детей. Таким образом ее «наказали» за отказ готовить для талибов еду. По словам дочери погибшей, у них просто не было денег, чтобы накормить радикалов — к семье стучались аж 15 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп заявил о «возвращении» России в Афганистан
Талибы убили многодетную мать за отказ готовить им еду
Талибы разрешили женщинам вести программы на телевидении