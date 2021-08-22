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Трамп заявил о «возвращении» России в Афганистан

Экс-президент США Трамп рассказал, что Россия «снова входит» в Афганистан
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: OCTAVIO JONES / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «снова входит» в Афганистан. Об этом он рассказал во время выступления перед своими сторонниками в штате Алабама, передает ТАСС.

Трамп отметил, что развал СССР связан с событиями в этой стране. «Спросите Россию <...>, они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане», — добавил экс-президент. Он также подчеркнул, что слышал о «возвращении» России в страну.

При этом американский политик сказал, что США придется вернутся в Афганистан, когда для этого настанет подходящий момент.

Ранее Трамп рассказал, что вывод войск США из Афганистана выглядит как капитуляция. «Мы видим, как нашу армию сдают врагу. Это величайшее военное унижение в истории США», — заявил он. Экс-глава Белого дома указал, что нынешняя администрация оставила в Афганистане оборудования на 83 миллиарда долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства. «Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», — посетовал политик.

15 августа «Талибан» (запрещено в России) объявил, что контролирует территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.

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