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Трамп назвал бежавшего из страны президента Афганистана «мошенником»

Трамп обвинил президента Афганистана Гани в побеге из страны с «кучей денег»
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны с «кучей денег». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV.

Трамп отметил, что Гани всегда был «мошенником». По словам экс-главы США, он говорил, что президент Афганистана не лидер и сбежит раньше, чем из страны выйдут последние американские военные.

Ранее Гани, который недавно покинул страну, рассказал о том, что он был проинформирован о заговоре против него. По словам Гани, в прошлое воскресенье, 15 августа, он работал в обычном режиме и направлялся в министерство обороны для того, чтобы оценить ситуацию в Кабуле. Однако в полдень охранники сообщили президенту о готовящемся крупном заговоре, после чего он бежал из страны.

В своем видеообращении Гани подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). При этом государственный лидер пообещал вернуться в республику в ближайшем будущем. Президент также назвал необоснованными сообщения о том, то он вывез из страны крупные суммы денег.

Гани уехал из Афганистана 15 августа, когда талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией страны. После его бегства появились сообщения о том, что лидер пытался забрать с собой крупную сумму денег. Афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар оценил ее в 169 миллионов долларов.

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