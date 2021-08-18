Бежавший президент Афганистана рассказал о заговоре против себя

Президент Афганистана Гани заявил, что в стране против него готовился крупный заговор

Президент Афганистана Ашраф Гани, который недавно покинул страну, рассказал о том, что он был проинформирован о заговоре против себя. Об этом президент заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам Гани, в прошлое воскресенье, 15 августа, он работал в обычном режиме и направлялся в министерство обороны для того, чтобы оценить ситуацию в Кабуле. Однако в полдень охранники сообщили президенту о готовящемся крупном заговоре, после чего он бежал из страны.

В своем видеообращении Гани подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). При этом государственный лидер пообещал вернуться в республику в ближайшем будущем. Президент также назвал необоснованными сообщения о том, то он вывез из страны крупные суммы денег.

Гани уехал из Афганистана 15 августа, когда талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией страны. После его бегства появились сообщения о том, что лидер пытался забрать с собой крупную сумму денег. Афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар оценил ее в 169 миллионов долларов.

