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Трамп потребовал от Байдена извинений перед американцами из-за Афганистана

Бывший президент США Трамп: Байден должен извиниться перед американцами за Афганистан
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Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден должен принести извинения перед американцами из-за ситуации в Афганистане. Его слова приводит ТАСС.

Трамп потребовал, чтобы Байден извинился за то, что позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица, а также за то, что позволил попасть в руки представителей радикального движения] «Талибан» (запрещено в России) военному оборудованию стоимостью 85 миллиардов долларов.

По мнению бывшего президента, при его администрации вывод американских войск не обернулся бы такой катастрофой.

Ранее Трамп выразил мнение, что переданные армии Афганистана американские боевые вертолеты теперь попадут к России. По его словам, новейшие вертолеты Black Hawk будут изучать Россия и Китай.

15 августа «Талибан» объявил, что контролирует территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.

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