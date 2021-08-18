Трамп сравнил годовые расходы США на Афганистан с военным бюджетом России

Трамп заявил, что годовой расход США на Афганистан сопоставим с военным бюджетом России

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. По его словам, эти цифры сопоставимы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Он отметил, что Соединенные Штаты ежегодно тратили на свое присутствие в исламской республике 42 миллиарда долларов в год, в то время как общие расходы Российской Федерации на содержание всей армии составили 50 миллиардов долларов.

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«Подумайте, 42 миллиарда. Я так понимаю, Россия тратит 50 миллиардов в год на всю армию, а мы 42 миллиарда», — подчеркнул Трамп, добавив, что США, несмотря на многолетние финансовые вливания, ничего не получили взамен.

Ранее издание The Associated Press сообщило, что Вашингтон потратил на восстановление Афганистана около 145 миллиардов долларов. На поддержание военных и полиции, а также обучение силовиков ушло 83 миллиарда долларов, однако в конечном итоге значительная часть оружия и техники перешла в руки талибов.

