Мир
 
Последние новости
Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине
Машинист метро дал девушке поуправлять поездом с пассажирами во время свидания
Доходы россиян уменьшились на полтонны картошки
На Украине увидели опасность во встрече Зеленского с Меркель
Раскрыта связь афганского наркотрафика с ростом экстремизма в России
В Москве заключили под стражу укравшего 12 миллионов рублей из банка кассира 
Российские ученые выявили подавляющие COVID-19 микроорганизмы
Китайскую вакцину от коронавируса связали с риском паралича
Человечеству предсказали отказ от смартфонов через десять лет
Новости партнеров
Прослушать новость

Трамп сравнил годовые расходы США на Афганистан с военным бюджетом России

Трамп заявил, что годовой расход США на Афганистан сопоставим с военным бюджетом России
Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Brandon Bell/ Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. По его словам, эти цифры сопоставимы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Он отметил, что Соединенные Штаты ежегодно тратили на свое присутствие в исламской республике 42 миллиарда долларов в год, в то время как общие расходы Российской Федерации на содержание всей армии составили 50 миллиардов долларов.

«Подумайте, 42 миллиарда. Я так понимаю, Россия тратит 50 миллиардов в год на всю армию, а мы 42 миллиарда», — подчеркнул Трамп, добавив, что США, несмотря на многолетние финансовые вливания, ничего не получили взамен.

Ранее издание The Associated Press сообщило, что Вашингтон потратил на восстановление Афганистана около 145 миллиардов долларов. На поддержание военных и полиции, а также обучение силовиков ушло 83 миллиарда долларов, однако в конечном итоге значительная часть оружия и техники перешла в руки талибов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп обвинил армию Афганистана в погоне за деньгами
Рейтинг Байдена упал до самой низкой отметки после захвата власти талибами
В США рассказали о происхождении оружия у талибов