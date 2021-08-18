США инвестировали в повергнутую талибами афганскую армию 83 миллиарда долларов

Вашингтон потратил на восстановление Афганистана около 145 миллиардов долларов, но конечным бенефициаром американских инвестиций оказалось движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) пишет The Associated Press.

На развитие повергнутой талибами афганской армии США выделили около 83 миллиардов долларов, средства ушли на поддержание военных и полиции, обучение силовиков. Как отметило издание, конечным получателем американских инвестиций оказались талибы: огромная часть оружия и техники, которые были поставлены в Афганистан, перешли в руки повстанцев.

Представитель Пентагона на условиях анонимности подтвердил информацию о том, что талибы захватили большую часть поставленного в Кабул американского вооружения. По словам журналистов, жизнеспособность и профессионализм афганской армии, получавшей дотации от Запада, также вызывают сомнения. Многие из военных вместо того, чтобы сражаться, предпочли сдать оружие. Эксперты считают, что талибы, которых было меньше по численности, захватили власть, используя старое оружие. Они уверены: американские власти во время операции в Афганистане неверно расставили акценты: они делали упор на финансирование, забывая о моральном духе военных.

Во вторник, 17 августа, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что талибы забрали основную часть вооружения, которое предназначалось афганским военным. Боевики захватили власть в Афганистане в воскресенье, 15 августа.