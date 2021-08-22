Трамп назвал капитуляцией вывод войск США из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана выглядит как капитуляция. Об этом он сказал на митинге перед своими сторонниками, передает РИА Новости.

«Мы видим, как нашу армию сдают врагу. Это величайшее военное унижение в истории США», — заявил он. Экс-глава Белого дома указал, что нынешняя администрация оставила в Афганистане оборудования на 83 миллиарда долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства. «Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», — посетовал политик.

Трамп допустил, что из-за действий действующего президента Джо Байдена на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развиваться флаг террористического движения «Талибан» (запрещено в России).

21 августа Трамп заявил, что Байден должен принести извинения перед американцами за то, что позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские лица. До этого он выразил мнение, что переданные армии Афганистана американские боевые вертолеты теперь попадут к России. По его словам, новейшие вертолеты Black Hawk будут изучать Россия и Китай.

15 августа «Талибан» объявил, что контролирует территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.