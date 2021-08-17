Талибы убили многодетную мать за отказ готовить им еду

Боевики «Талибана» (движение запрещено в России) многократно приходили в дом к матери четверых детей с требованиями готовить им еду, когда женщина отказала им в последний раз, они забили ее насмерть. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова дочери убитой женщины.

Девушка рассказала, что талибы приходили к ее матери трижды и требовали накормить 15 бойцов. Женщина пыталась объяснить им, что у нее нет средств и возможностей исполнить приказ. По словам дочери, ее мать знала, что талибы придут вновь.

Когда группировка пришла к семье в четвертый раз и боевики опять услышали отказ, они повалили многодетную мать на пол и начали избивать ее на глазах у детей. «Моя мать упала в обморок, и они продолжили бить ее своими АК-47», — рассказывает дочь.

Девушка просила талибов остановиться. Когда боевики закончили избивать женщину, они кинули гранату в соседнюю комнату и сбежали.

В июле Независимая комиссия по правам человека Афганистана заявила, что в районах, контролируемых талибами, женщинам было приказано не посещать медицинские учреждения без опекуна-мужчины. Телевидение было запрещено, а учителям и ученикам предписывалось носить тюрбаны и отращивать бороды.

Также местные жители захваченных районов рассказали, что «Талибан» начал брать в сексуальное рабство 12-летних девочек. Командиры группировки джихадистов требуют от старейшин захваченных районов списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, на данный момент в рабство попадают и 12-летние дети. Это связано с попытками талибов вернуться к жестким исламским порядкам.