Талибы разрешили женщинам вести программы на телевидении

После захвата контроля над Афганистаном боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) оставили женщинам возможность работать в сфере СМИ. Об этом рассказал в Twitter руководитель отдела новостей крупного местного телеканала Tolo News Мирака Попал.

В частности, женщинам разрешили вести новости и другие программы на телевидении. Попал отметил, что ведущая Бехешта Аргханд провела интервью с членом медиакоманды талибов Мавлави Абдулхаком Хемадом. По информации телеканала, они обсудили текущую ситуацию в Кабуле и обыски в домах у местных жителей.

До этого женщины не выходили в эфир местных телеканалов с момента захвата власти в Афганистане боевиками «Талибана».

Ранее сообщалось, что талибы объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников. Кроме того, представители движения призвали чиновников к возобновлению работы в госучреждениях. «Приступайте к работе спокойно», — говорится в заявлении.

9 июля, до захвата власти на афганской территории, боевики «Талибана» заявляли, что гарантируют соблюдение прав женщин, которые не противоречат исламу. В частности, речь шла о праве на образование и на работу. «Если это не противоречит исламу, нашей нации и стране, у нас в этом отношении нет проблем», — подчеркивали представители движения.