В МИД ответили на вопрос об отправке российских военных в Афганистан

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов ответил на вопрос об отправке российских военных в Афганистан. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан.

«Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же, новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», — сказал он.

Ранее Сыромолотов заявил, что в России не намерены торопиться с исключением движения талибов из списка террористических организаций, как и с признанием новых афганских властей.

15 августа боевики «Талибана» (запрещенная на территории России террористическая организация) вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.

