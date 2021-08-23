Мир
 
Последние новости
«Нафтогаз» задумался о продлении контракта на транзит газа с «Газпромом»
Лавров сравнил отношения России и США с периодом холодной войны
Блогерша раскрыла способ ускорить время сушки белья
Убитую в Тюмени школьницу назвали жертвой маньяка с электропроводом
Лавров назвал плюсы «Северного потока-2» для Европы
Диетолог раскрыла пользу риса
Политолог объяснил тотальное недоверие афганцев к талибам
Лавров назвал заявления Зеленского разжигающими межнациональную рознь
Амурский тигр убил работавшего на лесозаготовке россиянина
Новости партнеров
Прослушать новость

В МИД ответили на вопрос об отправке российских военных в Афганистан

Замглавы МИД России Сыромолотов: вопрос об отправке военных в Афганистан неактуален
Перейти в «Мою Ленту»
Олег Сыромолотов
Олег Сыромолотов
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов ответил на вопрос об отправке российских военных в Афганистан. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан.

«Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же, новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», — сказал он.

Ранее Сыромолотов заявил, что в России не намерены торопиться с исключением движения талибов из списка террористических организаций, как и с признанием новых афганских властей.

15 августа боевики «Талибана» (запрещенная на территории России террористическая организация) вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров назвал заявления Зеленского разжигающими межнациональную рознь
В МИД России раскрыли информацию об исключении «Талибана» из списка террористов
Россия обвинила США в отказе сотрудничать в сфере безопасности