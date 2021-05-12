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Россия обвинила США в отказе сотрудничать в сфере безопасности

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Олег Сыромолотов
Олег Сыромолотов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов обвинил США в отказе сотрудничать в сфере информационной безопасности. В Белом доме до сих пор не ответили на предложение Москвы, рассказал он в интервью РИА Новости.

По словам замглавы МИД, Россия давно предлагает идеи по возобновлению контактов с Соединенными Штатами, вопросы касаются международной информационной безопасности «на самом высоком уровне». «До сих пор реакции на наше предложение из-за океана не последовало — ни от предыдущей администрации, ни от нынешней», — заключил Сыромолотов.

Речь идет о предложении президента России Владимира Путина от сентября 2020 года: в нем содержался комплекс предложений по возвращению к эффективному взаимодействию Москвы и Вашингтона. Среди предложений — восстановление каналов обмена информацией и обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

23 апреля Россия предложила США восстановить диалог для предотвращения киберугроз. В МИД заявили, что суть российской инициативы сводится к принятию мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере информационных и коммуникационных технологий.

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