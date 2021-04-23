Россия предложила США восстановить диалог для предотвращения киберугроз

Россия предлагает США восстановить профильные каналы диалога по предотвращению киберугроз, в том числе на высоком уровне. Об этом РИА Новости рассказали в МИД России.

В ведомстве указали, что одним из первых шагов в верном направлении могла бы стать реакция Вашингтона на предложение восстановить российско-американское сотрудничество в сфере международной информационной безопасности, которое изложил в заявлении от 25 сентября 2020 года президент России Владимир Путин.

Там также заявили, что суть российской инициативы сводится к принятию мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий, которые включают восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

В марте газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США запланировали в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемые России хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По данным источника, взломы будут сопровождаться «экономическими санкциями».