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Лавров назвал заявления Зеленского разжигающими межнациональную рознь

Глава МИД Лавров: заявления Зеленского расцениваются как разжигание межнациональной розни
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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения страны как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

«Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», - напомнил Лавров.

В апреле Зеленский публично предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Российский лидер в ответ посоветовал начать переговоры с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять Зеленского в Москве. Позже Зеленский сообщил о начале переговоров по организации встречи, Песков подтвердил это.

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