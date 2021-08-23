Лавров назвал заявления Зеленского разжигающими межнациональную рознь

Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения страны как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

«Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», - напомнил Лавров.

В апреле Зеленский публично предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Российский лидер в ответ посоветовал начать переговоры с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять Зеленского в Москве. Позже Зеленский сообщил о начале переговоров по организации встречи, Песков подтвердил это.