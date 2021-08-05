Захарова ответила на призыв Зеленского «уезжать из Донбасса»

Президент Украины Владимир Зеленский своими призывами «уезжать с Донбасса» перешел все «красные линии», которые отделяют национальную политику от национализма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Речь идет о высказывании украинского лидера относительно грядущей судьбы неподконтрольных Киеву территорий. Зеленский призвал их жителей, которые считают себя русскими, уезжать в Россию и пригрозил, что в противном случае в этих землях «цивилизации не будет». «Если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", — это большая ошибка — оставаться», — сказал Зеленский.

«Как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны"», — ответила Захарова. Она также упрекнула политика в незнании истории и предрекла, что с таким подходом к своим согражданам страну ждет «печальный финал».

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли из крупнокалиберной артиллерии жилые дома на окраине Донецка и Горловки. Взрывом был поврежден водопровод и полностью обесточен один из поселков, серьезные повреждения получили также четыре жилых дома, гаражи и хозяйственные постройки.