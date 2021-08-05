Украинские военные открыли артиллерийский огонь по жилым домам в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберной артиллерии жилые дома в поселке на окраине Донецка, а также окраину Горловки. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По данным портала, украинские военные открыли огонь по населенным пунктам утром 5 августа. Взрывом был поврежден водопровод и обесточен один из прилегающих к Горловке поселков. Серьезные повреждения получили четыре жилых дома, а также гаражи и хозяйственные постройки. Сведений о жертвах или пострадавших в результате обстрелов пока не поступало.

«Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины игнорируются», — цитирует агентство представителей республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При этом, как пишет «Страна.ua», в ответ ополчение нанесло удар по позициям украинской армии в районе города Красногоровка. Несколько снарядов попали в жилой дом, был ранен 56-летний мирный житель. О его состоянии пока неизвестно.

Ранее командование ВСУ назвали число своих военнослужащих, погибших в боях с самопровозглашенными республиками Донбасса с начала 2014 года. По данным военных, за прошедшие семь лет в вооруженном конфликте погибли 2705 украинских солдат и офицеров, еще 10 280 получили ранения. При этом в статистику не попали случаи, когда военнослужащие подрывались на минах и других взрывных устройствах.