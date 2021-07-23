Названо число погибших с начала конфликта в Донбассе украинских военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) назвали число своих военнослужащих, погибших в боях с самопровозглашенными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР — с начала 2014 года. Об этом сообщает портал Hromadske.

По данным командования, за прошедшие семь лет вооруженный конфликт унес жизни 2705 украинских солдат и офицеров, еще 10 280 были ранены. При этом в статистику не попали случаи, когда военные подрывались на минах и других взрывных устройствах.

Отмечается, что после объявления в регионе режима тишины 27 июля 2020 года в зоне конфликта обстрелы и нападения не прекращались. Они унесли жизни 45 украинских военнослужащих, 150 человек получили ранения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский увязал членство страны в Евросоюзе (ЕС) с числом погибших в войне с ДНР и ЛНР и возмутился нежеланием блока считаться с этими потерями. По мнению политика, украинцы в полной мере «разделяют европейские ценности» и сражаются на востоке страны ради интеграции на Запад.

По оценкам ООН, всего жертвами конфликта в Донбассе с апреля 2014 года стали 13,2-13,4 тысячи человек, в том числе почти 4 тысячи гражданских лиц. Еще от 29,5 тысячи до 33,6 тысячи человек были ранены, включая 7-9 тысяч мирных жителей.