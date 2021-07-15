В ООН назвали число жертв войны в Донбассе

В ООН назвали число жертв военного конфликта в Донбассе, сообщает «Радiо Свобода».

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«По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500-44 500», — сказано в ответе на запрос издания.

При этом 13,2-13,4 тысячи человек погибли, в том числе почти 4 тысячи гражданских лиц. Еще от 29,5 тысячи до 33,6 тысячи человек были ранены, включая 7-9 тысяч мирных жителей.

В управлении отметили, что в 2014 году гражданские лица составляли треть всех погибших, а в 2019-2021 годах — 4-5 процентов.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в нежелании принимать республику в свой состав даже после гибели более 14 тысяч человек из-за конфликта в Донбассе.