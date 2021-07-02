Выросло число погибших после украинского обстрела в Донбассе ополченцев

Украинские военные за прошедшие сутки 26 раз обстреляли позиции военнослужащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс».

По последним данным, в результате обстрела погибли два ополченца. Под огнем силовиков погиб луганский военный. «Наши защитники были вынуждены открыть огонь (...) по позициям противника, с которых велась стрельба», — говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР.

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Утром 2 июля власти ДНР сообщили о гибели своего военнослужащего и ранении еще одного. Обстрелы начались в 5:40 по московскому времени и велись в направлении населенных пунктов Минеральное и Ленинское из 122-милиметровой артиллерии и тяжелых минометов.

В смерти ополченца Донецк обвинил 72-ю и 93-ю отдельные механизированные, а также 128-ю отдельную горно-штурмовую бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

25 июня самопровозглашенная ЛНР упрекнула Украину в стягивании бронетехники в жилые районы вблизи линии разграничения. Речь идет о 46 единицах техники и вооружения в 11 населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории, которая в течение семи дней как минимум трижды обстреливала ополчение и мирных жителей.