Донецк сообщил о гибели своего военнослужащего из-за украинского обстрела

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов населенные пункты Минеральное и Ленинское, находящиеся под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, украинская армия начала обстрелы в 5:40 по московскому времени и выпустили в общей сложности 65 снарядов. Под огнем погиб один донецкий военнослужащий, еще один получил ранение и был госпитализирован. В смерти военного власти республики обвинили бойцов 72-й и 93-й отдельных механизированных и 128-й отдельной горно-штурмовой бригад ВСУ. Иные подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее стало известно, что из-за обстрела города Горловки украинскими военными ранение получила 52-летняя женщина. У нее зафиксировали осколочную травму бедра, подробностей о состоянии пострадавшей не сообщается.

Также 25 июня самопровозглашенная Луганская народная республика обвинила Украину в стягивании бронетехники в жилые районы вблизи линии разграничения. Речь идет о 46 единицах техники и вооружения в 11 населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории, которая в течение семи дней как минимум трижды обстреливала ополчение и мирных жителей.