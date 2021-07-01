Украина сообщила о ранении своего военного в Донбассе

Украинский военнослужащий оказался ранен после обстрела самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) окрестностей поселка Широкино. Сообщение об этом появилось на странице украинской тактической группировки «Восход» в Facebook.

Как уверяют представители Киева, ополчение открыло огонь из станковых гранатометов по позициям силовиков днем 1 июля. Военный, имя которого не называется, получил множественные проникающие осколочные ранения средней степени тяжести и был срочно эвакуирован с линии разграничения.

Отмечается, что командование уже проинформировало наблюдателей ОБСЕ в Донбассе о случившемся через своих представителей в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня. Представители властей или Народной милиции ДНР пока эти сообщения не комментировали.

Ранее стало известно, что из-за обстрела города Горловки украинскими военными ранение получила 52-летняя женщина. У нее зафиксировали осколочную травму бедра, других подробностей о состоянии пострадавшей не приводится.

Также 25 июня самопровозглашенная Луганская народная республика обвинила Украину в стягивании бронетехники в жилые районы вблизи линии разграничения. Речь идет о 46 единицах техники и вооружения в 11 населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории, которая в течение семи дней как минимум трижды обстреливала ополчение и мирных жителей.