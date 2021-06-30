Менее четверти украинцев согласились воевать за свою страну

Менее четверти всех жителей Украины согласились бы защищать свою страну с оружием в руках в случае нападения на ее территорию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

По данным социологов, доля тех, кто готов воевать за независимость своего государства не превышает 23,6 процента от всех жителей страны. Еще 29,3 процента украинцев выразили готовность помогать фронту участием в волонтерских организациях, а 33,8 процента граждан оказались не готовы идти на войну ни при каких условиях.

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При этом 74,1 процента респондентов выразили уверенность в существовании исходящей от России угрозы для Украины. Обратного мнения придерживаются 15,3 процента опрошенных. Кроме того, 56,2 процента участников исследования полагают, что в случае вооруженной агрессии против Киева, ему придется рассчитывать исключительно на собственные силы. Еще 34,9 процента полагают, что за страну вступится Евросоюз и НАТО. На помощь России или отдельных стран ОДКБ рассчитывают 2,9 и 5,2 процента жителей соответственно.

Всего в опросе принял участие 2021 украинец старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе, в период с 23 по 28 апреля. Его результаты были опубликованы 30 июня. Статистическая погрешность исследования, как уверяют социологи, не превышает 2,3 процента.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство украинцев считают территориальный конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной. Исключительно гражданским противостоянием боевые действия между Киевом и самопровозглашенными республиками называют не более семи процентов жителей страны.