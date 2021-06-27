Жительница ДНР получила ранение из-за обстрела со стороны Украины

Мирная жительница Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) получила ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал глава городской администрации Иван Приходько, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«В результате обстрела поселка 6/7 осколочное ранение бедра получила мирная жительница Горловки 1969 года рождения», — заявил Приходько.

В представительстве ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли поселок шахты 6/7 на окраине Горловки в воскресенье, 27 июня, около 06:00 утра. Для атаки использовались минометы 82 калибра.

Ранее сообщалось, что Украина стянула военную технику в жилые районы Донбасса вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Речь идет о 46 единицах техники и вооружения в 11 населенных пунктах.