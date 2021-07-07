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Зеленский увязал членство Украины в Евросоюзе с числом погибших в Донбассе

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Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в нежелании принимать республику в свой состав даже после гибели более 14 тысяч человек из-за конфликта в Донбассе. Его слова цитирует РИА Новости.

По мнению политика, такая ситуация является несправедливой, так как украинцы в полной мере «разделяют европейские ценности» и отстаивают свою независимость ради интеграции. «Мы одинаковы… Но, как мы видим, цена членства в ЕС разная», — сказал Зеленский.

Он также не увидел прямой связи между экономическими и социальными реформами, которые стране необходимо провести для вступления в блок и желанием его членов признать республику как равную себе по статусу. «В большинстве своем это вопрос геополитический», — считает политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в бездействии в вопросе вступления страны в альянс. По его словам, альянс ничего не сделал с 2008 года для того, чтобы Украина могла стать его членом. «Сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий у вас», — озадачился глава МИД.

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