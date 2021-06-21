Украина упрекнула НАТО за бездействие в вопросе вступления страны в альянс

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО за бездействие в вопросе вступления страны в альянс в беседе с агентством Anadolu.

По его словам, Североатлантический альянс ничего не сделал с 2008 года для того, чтобы Украина могла стать его членом. «На недавнем саммите НАТО было подтверждено, что Украина станет членом НАТО. Президент [США Джо] Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса», — сказал министр. При этом НАТО не дало ни единого намека на сроки этого процесса, заявил глава ведомства.

Кулеба подчеркнул, что все дело в сроках и в признании со стороны НАТО, что Украина «многого достигла на пути реформ».

«И вот мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий у вас», — заявил министр.

14 июня НАТО опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Таким образом в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. В НАТО подчеркнули, что поддерживают право Украины и Грузии «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».