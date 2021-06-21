Украину отказались пускать в НАТО еще 15 лет

В НАТО отказались пускать Украину в альянс еще 10-15 лет. О планах принятия страны рассказал «Известиям» высокопоставленный собеседник в Североатлантическом альянсе.

По словам источника, альянс настроен на сотрудничество с Украиной, однако члены организации не планируют принимать Киев в свои ряды, поскольку не готовы к слишком очевидному обострению отношений с Россией.

«Сложность даже не в неурегулированных территориальных проблемах, а в том, что никто в НАТО, включая США, не намерен идти на такую откровенную эскалацию с РФ», — отметил собеседник. Он также добавил, что Грузия куда больше готова к членству в альянсе, чем та же Черногория. Однако ее не принимают в НАТО по тем же причинам, что и Украину, заключил источник.

При этом в НАТО, отвечая на вопрос о готовности обсудить членство Украины, сослались на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, сделанное 31 мая. «Двери НАТО остаются открытыми. И мы доказали это, приняв сначала Черногорию, а потом Северную Македонию», — отмечал тогда Столтенберг.

Ранее бывший посол США Джон Хербст назвал ошибку Зеленского в преддверии последнего саммита НАТО. По мнению Хербста, украинскому лидеру не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в альянс, так как страны-участницы решили его еще 13 лет назад в Бухаресте.

14 июня НАТО опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Таким образом в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. В НАТО подчеркнули, что поддерживают право Украины и Грузии «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».