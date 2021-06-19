В США назвали ошибку Зеленского в отношении НАТО

Бывший посол США Джон Хербст назвал ошибку президента Украины Владимира Зеленского, которую он совершил в преддверии последнего саммита НАТО. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Хербста, Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО, так как страны-участницы решили его еще 13 лет назад в Бухаресте.

«Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», — объяснил он.

Зеленский заявлял, что обсудит вступление Украины в НАТО на встрече с американским лидером Джо Байденом.

14 июня НАТО опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Таким образом в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. В НАТО подчеркнули, что поддерживают право Украины и Грузии «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».