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Условия вступления Украины в НАТО сочли недостаточными

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Фото: Francisco Seco / Reuters

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан счел условия для вступления Украины в НАТО недостаточными. Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV, цитату приводит ТАСС.

«Я считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились», — отметил министр.

14 июня НАТО опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Таким образом в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Вскоре кабинет министров Украины утвердил специальный план вступления страны в НАТО. Он предполагает, что среди военных и государственных служащих будут проводиться разъяснительные работы по вопросам евроатлантической интеграции, а для информирования граждан будут разработаны «стратегические нарративы» о необходимости вступления страны в альянс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва уделяет пристальное внимание заявлениям о том, что Украина может вступить в НАТО.

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