На Украине заявили о бесправности России при решении вопроса вступления в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о бесправности России при решении вопроса вступления Украины в НАТО. Он заявил об этом в эфире программы «Право на власть» телеканала «1+1», запись доступна на YouTube.

«Меня не очень интересует обсуждение с Россией вопроса НАТО, потому что там действительно говорить не о чем. Мы понимаем, что РФ всегда будет противостоять этому, мы также понимаем, что мы пройдем этот путь, и Украина станет членом Альянса. Россия, безусловно, реальность с которой необходимо считаться, но Россия не имеет и не будет иметь права вето на вступление Украины в НАТО», — заявил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что вопрос привлечения США к урегулированию в Донбассе станет ключевым во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. Позднее Путин рассказал, что на встрече тема вступления Украины в НАТО была затронута «мазком». «Здесь пожалуй нечего обсуждать», — сказал он.