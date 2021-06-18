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На Украине усмотрели «публичные сигналы» для страны на встрече Путина и Байдена

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Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига усмотрел «публичные сигналы» для Украины на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве 16 июня. Он высказал мнение в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», запись доступна на YouTube.

«Для Украины те публичные сигналы, которые мы видели, и не только публичные стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе. Второе — это прямое свидетельство консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины… Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет», — заявил Сибига.

Ранее Путин описал Байдена фразой «выглядит бодро». Глава государства также отметил, что тот образ президента США, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с действительностью.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. После этого они сделали совместное заявление, в котором говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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