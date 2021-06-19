Румыния попросила Украину признать несуществующим молдавский язык

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на дипломатическом форуме в Анталии обратился к Украине с просьбой официально признать молдавский язык несуществующим. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Ауреску заявил, что после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком в апреле 2021 года Киев должен официально признать, что молдавского языка не существует.

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На встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой он также подчеркнул поддержку Румынией сотрудничества Украины с НАТО.

В дипломатическом форуме в Анталии, который проходит под эгидой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, участвуют также временно исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой и спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная. Обсуждалась ли и с ними тема «несуществующего молдавского языка» — неизвестно.

20 апреля президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту рассмотреть вопрос о внесении поправок в конституцию для официального переименования государственного языка с молдавского на румынский.

Фактически речь идет об одном и том же языке, так как молдавский считается официальным диалектом румынского. Незначительные отличия между ними наблюдаются на уровне литературной нормы, фонетики и лексики. В декларации независимости республики официальным языком государства назван румынский, тогда как конституция страны определяет его как молдавский.