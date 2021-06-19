Мир
 
Последние новости
Путин предложил новые льготы для семей с детьми
Влад Лисовец раскрыл способы сэкономить на выпускном наряде
Члены «банды Цапков» могут стать фигурантами еще одного дела об убийстве
В России ответили на шутку Украины про затопление Крыма
В Петербурге ввели новые ограничения из-за COVID-19
Лукашенко назвал себя «глюкозой для взрослых»
Дерматолог предупредила об опасности выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»
Сборная Франции сыграла вничью с Венгрией в матче второго тура чемпионата Европы
В российском регионе решили построить колонию для молодежи с логотипом TikTok
Взрывы и пожар в районе парка Горького в Москве попали на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Румыния попросила Украину признать несуществующим молдавский язык

Перейти в «Мою Ленту»
Богдан Ауреску и Дмитрий Кулеба
Богдан Ауреску и Дмитрий Кулеба
Фото: Telegram-канал «Sputnik Молдавия»

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на дипломатическом форуме в Анталии обратился к Украине с просьбой официально признать молдавский язык несуществующим. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Ауреску заявил, что после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком в апреле 2021 года Киев должен официально признать, что молдавского языка не существует.

На встрече со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой он также подчеркнул поддержку Румынией сотрудничества Украины с НАТО.

В дипломатическом форуме в Анталии, который проходит под эгидой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, участвуют также временно исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой и спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная. Обсуждалась ли и с ними тема «несуществующего молдавского языка» — неизвестно.

20 апреля президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту рассмотреть вопрос о внесении поправок в конституцию для официального переименования государственного языка с молдавского на румынский.

Фактически речь идет об одном и том же языке, так как молдавский считается официальным диалектом румынского. Незначительные отличия между ними наблюдаются на уровне литературной нормы, фонетики и лексики. В декларации независимости республики официальным языком государства назван румынский, тогда как конституция страны определяет его как молдавский.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Молдавии предложили провести референдум о вхождении в состав России
Санду предложила переименовать государственный язык в Молдавии
Советник Санду обвинила русских в неуважении к языку молдаван