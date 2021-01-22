Советник Санду обвинила русских в неуважении к языку молдаван

Советник президента Молдавии Ала Немеренко обвинила национальные меньшинства в неуважении к языку молдаван. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Я поражена тем, какое отсутствие уважения к румынскому языку, языку коренных жителей, проявляют некоторые из тех, кого моя страна тепло приняла и согрела на груди, словно своих детей, — армян, азербайджанцев, русских, белорусов», — заявила советник президента Майи Санду.

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Вместе с тем исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский извинился за ее слова: «Мы отвергаем заявления госпожи Немеренко, (...) содержащие элементы шовинизма. Я должен извиниться перед представителями этносов, которые были затронуты этими высказываниями».

Ранее Конституционный суд Молдавии признал неконституционной норму о функционировании языков, которая возвращала русскому официальный статус языка межнационального общения. Об этом ходатайствовали несколько депутатов парламента, которые утверждали, что документ подрывает основы конституции.

В 2018 году Конституционный суд признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус.