Глава Конституционного суда Молдавии объяснила отмену закона о русском языке

Председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Домника Маноле объяснила решение отменить закон, возвращающий русскому языку официальный статус. Об этом сообщает ТАСС.

«Опротестованный депутатами закон давал русскому привилегированный статус по отношению к другим языкам нацменьшинств, что не было предусмотрено конституцией», — сказала Маноле.

Она добавила, что документ придавал русскому «статус, аналогичный статусу государственного языка».

Новый закон требовал дополнительных затрат на перевод документов и обучение госслужащих русскому языку. Подобные изменения в законодательство нуждаются в оценке правительства.

«Поскольку соответствующей оценки кабмина не было, КС признал, что закон был принят с нарушением конституции», — отметила Маноле.

Ранее закон признали неконституционным по запросу нескольких депутатов парламента.