Бывшего посла Молдавии в России отправили под домашний арест

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца отправлен под домашний арест на 30 дней по обвинению в контрабанде анаболиков. Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Эмил Гайтур, передает РИА Новости.

Прокуратура просила суд поместить Негуцу под предварительный арест. «Запрос прокуроров был удовлетворен частично: судебная инстанция приняла решение поместить обвиняемого под домашний арест на 30 дней», — заявил Гайтур.

Прокуратура проанализирует мотивировочную часть и решит, будет ли опротестовывать решение суда. Бывшему послу грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Он отрицает вину.

В начале декабря автомобиль посольства Молдавии в России был задержан на выезде из республики. В нем обнаружили партию анаболиков. Позже премьер-министр Ион Кику сообщил, что Негуца уволен со своей должности. «Глава миссии ответственен за случившееся», — отметил премьер.