Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде анаболиков

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан после дачи показаний по делу о контрабанде анаболиков, передает ТАСС.

«В ходе допроса он сделал заявления, отрицая свою причастность к обвинениям прокуратуры. Однако прокуроры решили задержать его на 72 часа», — сказано в сообщении пресс-службы молдавской Генеральной прокуратуры.

5 декабря автомобиль посольства Молдавии в России задержали на выезде из республики. В машине с дипломатическими номерами пытались вывезти партию анаболиков.

9 декабря премьер-министр Ион Кику сообщил, что Негуца уволен со своей должности из-за инцидента. «Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад. Очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», — пояснил глава правительства.